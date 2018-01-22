Brent petrolün varili 68,73 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 69,09 dolar dan güne başlayan ve gün içinde bu seviyenin üzerine çıkamayan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,01 artarak ürün 68,73 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,40 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel petrol talebinin artması ve ABD 'de petrol sondaj kule sayısının düşmesinin fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan, dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih'in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne üye ülkelerin 2018'den sonra da üretim kısıtlamasına devam edebileceklerini belirtmesi, Brent petrolün varil fiyatında kısmi bir artışa neden oldu fakat kısa süre içinde fiyatlar yeniden aynı seviyeye geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 68,82 ile 68,89 dolar aralığının direnç, 68,68 ile 68,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.