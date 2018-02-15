Brent petrolün varili 65 dolar

Dün 62,76 dolar dan güne başlayan ve en yüksek 64,54 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,44 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,86 artarak 65 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,39 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 3-9 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 20 bin varil artışla 10,27 milyon varile yükselirken, 5 hafta üst üste artış kaydetti.

Bu sonuçla, bir önceki hafta ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanan ABD 'nin ham petrol üretimi yeni bir rekor kırdı. ABD'nin en yüksek ham petrol üretim miktarı en son Kasım 1970'de günlük ortalama 10,04 milyon varil olmuştu.

Uzmanlar, küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırarak toparladığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,14 ile 65,39 dolar aralığının direnç, 64,64 ile 64,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.