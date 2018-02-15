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Brent petrolün varili 65 dolar

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 9:38 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 9:38

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65 dolardan işlem görüyor.


Dün 62,76 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,54 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,44 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,86 artarak 65 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,39 dolardan alıcı  buldu.
 
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilerine  göre, ülkenin ham petrol üretimi 3-9 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre,  günlük ortalama 20 bin varil artışla 10,27 milyon varile yükselirken, 5 hafta üst  üste artış kaydetti.
 
Bu sonuçla, bir önceki hafta ülke tarihindeki en yüksek seviyeye  tırmanan ABD'nin ham petrol üretimi yeni bir rekor kırdı. ABD'nin en yüksek ham  petrol üretim miktarı en son Kasım 1970'de günlük ortalama 10,04 milyon varil  olmuştu.
 
Uzmanlar, küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol  üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme  kazandırarak toparladığına işaret ediyor.
 
Brent petrolde teknik olarak 64,14 ile 65,39 dolar aralığının direnç,  64,64 ile 64,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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