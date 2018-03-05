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Brent petrolün varili 64,55 dolar

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 9:36

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor.


Cuma günü 64,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,56 doları gören  Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,84 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 64,55 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,44  dolardan alıcı buldu.
 
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi  hakkında gösterge kabul Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 24  Şubat-2 Mart döneminde ABD'de bir petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece  geçen hafta 799 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 800'e  yükseldi. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste artış gösterdi.
 
Uzmanlar, Houston'da düzenlenecek CERAWeek kapsamında Petrol İhraç  Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile ABD kaya petrolü üreticileri arasında üretim  planlaması açısından uzlaşıya yakınlaşılmasının beklendiğini kaydetti.
 
Brent petrolde teknik olarak 64,69 ile 64,80 dolar aralığının direnç,  64,47 ile 66,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.
 

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