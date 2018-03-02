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Brent petrolün varili 63,83 dolar

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 9:53 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 9:53

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,83 dolardan işlem görüyor.


Dün 64,61 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,92 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,21 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,59'luk azalışla 63,83 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,91  dolardan alıcı buldu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı çelik ve alüminyum  üreticileriyle buluşmasında, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma  sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı. Bu  gelişme üzerine Asya piyasalarında petrol hisse senedi satışları arttı. Böylece  petrol fiyatlarında kısmi düşüş yaşandı.
 
Öte yandan uzmanlar, ABD'nin petrolde stok ve üretim artışını  sürdürmesinin fiyatlarda aşağı yönlü hareketleri desteklediğini kaydetti.
 
Brent petrolde teknik olarak 64,01 ile 64,14 dolar aralığının direnç,  63,75 ile 63,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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