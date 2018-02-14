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Brent petrolün varili 62,77 dolar

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 9:28 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 9:28

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,77 dolardan işlem görüyor.


Dün 62,78 dolardan güne başlayan ve en yüksek 63,07 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 9.05 itibarıyla yatay seyirle 62,77 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,19 dolardan alıcı  buldu.
 
Uluslararası Enerji Ajansının dün açıklanan "Aylık Petrol Piyasası  Raporu"na göre, küresel arz ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artışla  97 milyon 700 bin varile çıkarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC)  üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 137'ye yükseldi.
 
Uzmanlar, küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol  üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme  kazandırarak toparladığını, ancak artan arzdan dolayı fiyatların baskılandığını  belirtti.
 
Bugün petrol piyasasında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin  açıklayacağı ham petrol stok verileri izlenecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 62,84 ile 62,90 dolar aralığının direnç,  62,72 ile 62,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.

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