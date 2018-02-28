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Brent petrolün varil fiyatı 66,18 dolar

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 10:07 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 10:07

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 66,18 dolardan işlem görüyor.


Dün 67,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,87 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,13'lük azalışla 66,18 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,64  dolardan alıcı buldu.
 
Uzmanlar, Asya piyasalarında Çin ve Japonya'da düşük üretim oranları  ile azalan petrol talebi ve ABD'nin artan üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü  hareketlenmeyi desteklediğini kaydetti.
 
Brent petrolde teknik olarak 66,28 ile 66,35 dolar aralığının direnç,  66,14 ile 66,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.
 

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