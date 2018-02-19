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Brent petrolün varil fiyatı 65,34 dolar

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 10:12 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 10:12

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 65,34 dolardan işlem görüyor.


Cuma günü 64,52 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,10 doları gören  Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,88 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7'lik artışla 65,34 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,24  dolardan alıcı buldu.
 
Uzmanlara göre, haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatlarının temel  destek noktaları, doların değer kaybetmesi, Asya borsaları başta olmak üzere  piyasaların toparlanma eğilimi göstermesi ve jeopolitik gerilim noktalarındaki  hareketlilik oldu.
 
Uzmanlar ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik açıklamaları ve Suudi  Arabistan’ın Saudi Aramco şirketinin halka arzı öncesi fiyat istikrarı için  attığı adımların küresel anlamda petrol fiyatlarının desteklenmesine devam  edebileceğine dikkati çekiyor.
 
Brent petrolde teknik olarak 65,43 ile 65,56 dolar aralığının direnç,  65,17 ile 65,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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