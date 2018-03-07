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Brent petrolün varil fiyatı 65,21 dolar

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 10:06 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:06

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,21 dolardan işlem görüyor.


Dün 65,80 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,16 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,21 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.31 itibarıyla 65,21 dolar düzeyinde sabit kaldı. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,05 dolardan alıcı buldu.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal  çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa  etmesinin ardından petrol fiyatlarında da kısmi bir dalgalanma yaşandı.
 
Uzmanlar, Cohn’un istifasının piyasalarda ABD’nin korumacılık yönünde  daha fazla adım atacağı ve küresel ticarete büyük darbe vuracağı yönünde  değerlendirmeleri güçlendirdiğini bildirdi. Ayrıca, söz konusu politikaların  "dünya ekonomisindeki büyüme beklentilerini ve petrol talebini zayıflatacağı ve  petrolün de dahil olduğu emtia piyasalarının çalkalanmasına yol açacağı" görüşü  öne çıkmaya başladı.
 
ABD'nin petrol üretiminin yükselmesi ve stokların artmasının da  fiyatlardaki aşağı yönlü trendi desteklediğine işaret ediliyor. Ülkenin ham  petrol üretimi son 7 haftada 6 kez yükselirken, ABD Enerji Enformasyon İdaresine  (EIA) göre ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile  ulaşması bekleniyor.
 
EIA'ya göre, ABD'nin petrol üretimi gelecek yıl da günlük 11,2 milyon  varili bularak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 65,29 ile 65,45 dolar aralığının direnç,  64,97 ile 65,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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