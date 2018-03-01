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Brent petrolün varil fiyatı 64 dolara geriledi

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 10:39 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 10:39

Brent petrolün varili, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı stok ve üretim verileri sonrası uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.


Dün 66,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,77 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,54 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 64,66 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,67  dolardan alıcı buldu.
 
EIA, ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki  haftaya göre 3 milyon varil (yüzde 0,7) artarak, 423,5 milyon varile yükseldiğini  açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,4 milyon varil artması yönündeydi.
 
ABD'de ham petrol üretimi de geçen hafta günlük ortalama 13 bin varil  artışla 10,28 milyon varile ulaştı. Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi son 7  haftada 6 kez artış göstermiş oldu.
 
Öte yandan EIA tarafından Kasım 2017'de ABD'nin ham petrol üretiminin  son 47 yılın en yüksek seviyesini görerek rekor kırdığı bildirildi. Söz konusu  ayda günlük üretimin yaklaşık 10,04 milyon varile ulaştığı kaydedildi.
 
Uzmanlar, ABD'de artan petrol üretiminin fiyatlarda aşağı yönlü  hareketlenmeyi desteklediğini ve yıl içinde üretimin günlük 11 milyon varili  aşarak yeni bir rekor kırılabileceğini ifade etti.
 
Brent petrolde teknik olarak 64,68 ile 64,71 dolar aralığının direnç,  64,62 ile 66,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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