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Brent petrolün varil fiyatı 64,39 dolar

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 9:53 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 9:53

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,39 dolara geriledi.


Dün 65,21 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,78 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,47 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,12 gerileyerek 64,39 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,22  dolardan alıcı buldu.
 
Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretimi  kısma kararındaki kararlılığının fiyatlardaki düşüşü kısmen engellediğini  kaydetti.
 
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artarak 425,9 milyon varile yükseldiğini  açıkladı.
 
Öte yandan, EIA, Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda bu  yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini sabit tutarak rakamın ortalama 62 dolar  seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi.
  
Brent petrolde teknik olarak 64,44 ile 64,61 dolar aralığının direnç,  64,10 ile 64,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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