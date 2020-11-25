Brent petrol fiyatları aşı haberleriyle yükselişe geçti! Benzine zam mı geldi? Benzinin litresi ne kadar?

Benzine zam mı geldi? Benzinin litre fiyatına zam geleceği iddia ediliyor. Gelecek zammın 37 kuruş seviyesinde olması beklenirken zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı öne sürüldü. Peki, benzinin litresi ne kadar olacak?

Benzinli araç sahiplerine kötü bir haber verildi. Benzine zam yapılması bekleniyor. Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapılacağı öne sürüldü. Brent petrol fiyatlarının aşı haberleriyle yükselişe geçmesi ve iç piyasada dolar kurunda yaşanan yükselişin söz konusu zamda etkili olduğu belirtiliyor.

7 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Bu zam kapsamında benzinin litresi İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılırken beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından litre fiyatı 7 liranın üstüne çıkacak.

Petrol, ABD ham petrol stoklarında beklenmedik artışa rağmen Covid-19 aşısının yakıt talebini artıracağı umutlarından destek bularak dört gündür yükselişini sürdürdü.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.