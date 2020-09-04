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Brad Pitt'in evlilik yıl dönümünde yaptığı şoke etti

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'ye belki de hiç beklemediği bir şey yaptı. Alman model Nicole Poturaslki ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Pitt, sevgilisini Jolie ile birlikte satın aldığı Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'na götürdü.

Brad Pitt'in evlilik yıl dönümünde yaptığı şoke etti Brad Pitt, son zamanlarda Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodularla magazin gündeminden düşmüyor.
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