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Bozüyük'te sokak düğünleri yasaklandı

DHA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 16:54 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 16:55

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında açık havada düzenlenen nişan ve kına geceleri ile sokak düğünleri yasaklandı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararı yazılı açıklama yaparak duyurdu. Açıklamada, "23.08.2020 tarih ve 23.59'dan itibaren ilçemiz belediye sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin içlerinde, sokaklarda, açık alanlarda ve meydanlarda yapılacak olan düğün, nişan, kına, sünnet organizasyonlarının ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, ayrıca garaj, otopark gibi ruhsatsız tüm alanlardaki organizasyonların yasak kapsamına alınmasına karar verilmiştir."
 

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