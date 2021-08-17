Bozkurt Kaymakamı değişti mi? Okan Yenidünya kimdir, kaç yaşında?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi kaymakamı Yenidünya ile Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Atıcı yer değiştirildi. Daha önceden sel tecrübesi olan Atıcı, ilçenin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde görev üstlenecek. Peki, Okan Yenidünya kimdir?

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sel tecrübesi olan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.

Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir. Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir. Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."

OKAN YENİDÜNYA KİMDİR?

1993 Artvin ili Yusufeli ilçesinde doğan Okan Yenidünya, ilk ve ortaokul öğrenimimi Yusufeli Halit Paşa İlköğretim Okulunda tamamladı.

Lise öğrenimini Erzurum Anadolu Lisesinde tamamlayan Yenidünya, 2011 yılında Liseyi, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İl Stajını Van Valiliğinde Adıyaman, Kahta, İzmir Urla da Kaymakam refikliği, Giresun Piraziz ve Amasya Taşova Kaymakam Vekilliği'nin ardından dil eğitimini İngiltere de tamamladı.