Bozkurt belediye başkanı kimdir? Bozkurt belediye başkanı Muammer Yanık, nereli ve kaç yaşında?

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kıyamet yaşanıyor. Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açtı. Birçok evi sular altında kaldı. 25 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan felaketi 'Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.' Kelimeleriyle ifade eden Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’ın hayatı da sorgulanmaya başlandı. Peki, Bozkurt belediye başkanı kimdir? Bozkurt belediye başkanı Muammer Yanık hangi partiden, nereli ve kaç yaşında?

Batı Karadeniz’in karşı karşıya kaldığı sel felaketinin merkezi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi oldu. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık durumu 'Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz’ kelimeleriyle anlattı. Bozkurt belediye başkanı kimdir? Bozkurt belediye başkanı Muammer Yanık hangi partiden, nereli ve kaç yaşında?

Muammer Yanık kimdir?

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık 1965 yılında Kastamonu'nuın Bozkurt İlçesinde dünyaya geldi.

İlk, Orta ve Lise eğitimimi Zonguldak'ta tamamlayan Muammer Yanık Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1987 yılında Bozkurt Akkuş Sandalye Fabrikası'nda başlayan Muammer Yanık bir çok sektörde yönetici olarak görev almıştır.

Muammer Yanık 1988 yılında Bozkurt Belediyesi muhasebe bölümünde memur olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra 1993 yılında Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atanan Muammer Yanık Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürü olarak görev yapmakta iken 2000 yılında katıldığım, İl Özel İdare Müdürlüğü sınavını kazanarak, 2001 yılında Van İl Özel İdare Müdürü görevine atandı.

Ardından 2003 yılında Yozgat İl Özel İdare Müdürü görevine, 2006 yılında Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığına ve 2007 yılından itibaren de Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri görevine atanan Muammer Yanık AK Parti'de Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı olmuştu. Yanık 2019'dan bu yana Bozkurt Belediyesi Belediye Başkanı görevini üstlenmektedir