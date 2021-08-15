Bozkurt acının merkezi oldu! 'Biz böyle felaket görmedik'

AĞITLAR YÜREK YAKIYOR

ÇOCUKLUĞUM GİTTİ

İlçede çocukluğunu geçiren emekli ve yaşlılardan sel felaketini ilk ağızdan dinleme imkanı buluyoruz. 74 yaşındaki emekli işinsanı Erkur Akkuş, duygularını “Çocukluğumun geçtiği memleketimi bu halde görünce hüngür hüngür ağladım” sözleriyle tarif ediyor. “Tabiatımız gitti, insanlarımız gitti. Keşke bir tane bile canımız gitmeseydi. Parkımız vardı, sahamız vardı hepsi selin altında kaldı. O giden saha için yaylalardan çim kesip getirmiştik. Hepsi gözümün önünde geçiyor. Çocukluğumu hatırlıyorum” diyor.

İÇİMİZ KAN AĞLIYOR

71 yaşındaki Erkur Çevirgen ise Bozkurt’u yıkan selin içini yaktığını anlatırken gözyaşlarını tutamıyor: “Biz böyle bir afet görmedik. Çocukluğumuzda çayda yüzerdik. Yüzdüğümüz çay, Bozkurt’u yerle bir etti. Sel bizim içimizi yaktı. Bozkurt’un halini görünce yandım!” 70 yaşında olan Aziz Bulut ise güçlükle konuşuyor, sözler boğazına düğümleniyor: “İçim kan ağlıyor. Sel, Bozkurt’u sıfırladı. Bitmiş durumdayız. Sel nedeniyle 40 yıl geriye gittik. Anılarımız çamur altında kaldı.”

OTOMOBİL MEZARLIĞI

Neredeyse kıyamet filmlerini aratmayan sahnelerin yaşandığı Bozkurt, araç mezarlığına döndü.