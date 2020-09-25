Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ölümünün 8. yılında anılıyor! Tezene ne demek? Bozkırın tezenesi ne anlama geliyor?

‘Bozkırın Tezenesi’, lakabıyla bilinen Neşet Ertaş, ölümün 8. yılında unutulmadı. Neşet Ertaş ölüm yıl dönümünde anılırken tezene kelimesi ile bozkırın tezenesi sıfatının ne zaman anlama geldiğini de araştırıyor.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Abdallar (Kırtıllar) köyünde 1938'de dünyaya gelen Neşet Ertaş’ın müzik hayatı kendisi gibi ses ustası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. Ertaş müziğe ilgisini anlatırken ilk çalgısının annesi Döne Hanım'ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlama ile olduğunu belirtti. Neşet Ertaş ölümünde anılırken, kendisiyle bütünleşmiş unvanın aslında ne anlama geldiği de merak edilip, arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Tezene nedir? Bozkırın tezenesi ne demek?

TEZENE NEDİR?

Tezene, kiraz ağacı kabuğundan yapılan, bağlama ve saz gibi çalgıların çalınmasında kullanılan bir mızraptır. Türk Dil Kurumu’nda tezene 'çalgıç, mızrap' olarak aktarılmış. Ayrıca, bağlama ve saz çalarken yöreden yöreye göre değişen tellere vurma biçimine de tezene denilir.

BOZKIRIN TEZENESİ NE DEMEK?

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'a Bozkırın Tezenesi unvanının verilmesi altında yatan anlam ise Ertaş'a halkın temsilciliği görevini yüklenmesi ve halkın sesi olmasıdır. Bozkır coğrafyadaki insanın dertlerine tercüman olması onun bozkırın tezenesi unvanını almasına neden olmuştur.