Bozdağ: Salih Müslim'in iadesi için dosya Çekya'ya iletildi

İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamalarında satır başları:

"Türkiye olarak talebimiz, terör örgütünün yöneticisi, elebaşı olan ve halen Türkiye'ye karşı terör faaliyetleri içerisinde bulunan Salih Müslüm'ün, aramızdaki hukuk gereği Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır.

(Zeytin Dalı Harekatı) Özel harekatın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Bizim gönderdiğimiz özel harekatımız ve diğer görevlilerin tamamı, sadece sivilleri korumak ve harekatı başarıyla sonuçlandırmak için oradadırlar.

Hava harekatında herhangi bir sorun yoktur. İhtiyaç duyduğunda, gerektiğinde hava harekatı yapılmaktadır. Hava sahasının uçuşa kapatılması diye herhangi bir şey söz konusu değildir.

(Çocuklara yönelik cinsel istismar) 12 yaşın altına ceza artırılacağı gibi 12 yaşın üstündekilere karşı işlenen cinsel saldırı suçlarında da cezalar en üst hadde çekilecek ve caydırıcılık artırılacaktır.

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