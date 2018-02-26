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Bozdağ: Salih Müslim'in iadesi için dosya Çekya'ya iletildi

26 Şubat 2018 Pazartesi - 11:15 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 12:30

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim bugün mahkemeye çıkarılacak. İadesi için dosya Çekya'ya iletildi" dedi.


İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamalarında satır başları:

"Türkiye olarak  talebimiz, terör örgütünün yöneticisi, elebaşı olan ve halen Türkiye'ye karşı  terör faaliyetleri içerisinde bulunan Salih Müslüm'ün, aramızdaki hukuk gereği  Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır.

(Zeytin Dalı Harekatı)  Özel harekatın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Bizim  gönderdiğimiz özel harekatımız ve diğer görevlilerin tamamı, sadece sivilleri  korumak ve harekatı başarıyla sonuçlandırmak için oradadırlar.
 
Hava harekatında herhangi bir sorun yoktur. İhtiyaç duyduğunda, gerektiğinde hava  harekatı yapılmaktadır. Hava sahasının uçuşa kapatılması diye herhangi bir şey  söz konusu değildir.
 
(Çocuklara yönelik  cinsel istismar) 12 yaşın altına ceza artırılacağı gibi 12 yaşın üstündekilere  karşı işlenen cinsel saldırı suçlarında da cezalar en üst hadde çekilecek ve  caydırıcılık artırılacaktır.
 
BİR YAKALAMA KARARI DAHA
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’da bir kaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi.
 
 

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