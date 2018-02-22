Bozdağ: İttifak teklifinin en önemli sonucu baraj kolaylığı

Herkes kendi partisine oy verecek. MHP'li MHP'ye, AK Parti
'li AK Parti'ye oy verecek ama oylar hesaplanırken, toplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usul ortaya konulacak.
İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir.
İktidar, ittifakın güvenoyuna bağlı değildir. İttifaktan birisi iktidardan çekilirse iktidar düşmez.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK
terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor. Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür.
CHP'nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum. Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar.
Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler.
Burada bir karışıklık söz konusu olmaz. Çünkü herkes bugünkü gibi oy kullanacak. Sadece oy kullandığı yerin üzerinde ittifak yazacak. Oy kullanacağı partiler yan yana olacak. Ama AK Partili gidip yine AK Parti'ye oy verecek, MHP'li gidip yine MHP'ye oy verecek. Ama sonunda bunlar baraj hesabı yapılırken, yüzde 10 hesabı yapılırken ittifak toplamı olarak, ikisinin oyunun toplamı üzerinden yüzde 10 belirlenecek.
Artık bundan sonra kimse kimseyi suçlayamayacak. Oy pusulaları filigranlı olacak. Buna göre de orada seçmenin iradesi yansıdığı zaman da o geçerli sayılacak. Bu da seçim güvenliği açısından önemli bir şeydir.
Oy pusulasındaki mühürleri koyma görevi seçmene ait değil. Bu görev sandık kuruluna ve ilçe seçim kuruluna aittir. İlçe seçim kurulu ve sandık kurulunun ihmali, kusuru ya da kastı nedeniyle benim oyumun geçersiz sayılması kabul edilebilir bir durum değildir.
(Çocuğa yönelik cinsel istismar) İnsan kılığındaki insan olmayan kişilerle mücadeleyi, bütün insanlarımızla seferberlik halinde olursak başarabiliriz.
KİM ÇIKARSA O HEDEF OLUR
AA Editör Masası'nda konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Esed ve YPG arasında Afrin görüşmelerine ilişkin konuştu. Bozdağ "YPG ve rejim Afrin ile ilgili pazarlık yaptı ama anlaşamadılar. Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK'ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur"dedi. Sivil kayıp iddialarına da yanıt veren Bozdağ, "Bugüne kadar TSK'nın operasyonlarında, bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır" ifadesini kullandı.