Bozdağ: İttifak teklifinin en önemli sonucu baraj kolaylığı

İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir.

İktidar, ittifakın güvenoyuna bağlı değildir. İttifaktan birisi iktidardan çekilirse iktidar düşmez.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor. Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür.

CHP'nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum. Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar.

Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler.