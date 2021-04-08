Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.