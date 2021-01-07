Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

YARIN GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERİ YAPILMAYACAK

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.