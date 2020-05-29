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Bozcaada'da konaklama tesisleri kapılarını 15 Haziran'da açıyor

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 22:42 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 22:42

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Haziran'da açılmasına karar verildi.


Ülke genelindeki tedbirler kapsamında adadaki tesisler 19 Mart'ta  konaklamaya kapatıldı. 30 Nisan'da açılması planlanan tesislerin kapalı kalma  süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
 
Tedbirler kapsamında Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada  Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD)  Başkanı Erkan Yavuz ile adadaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle  toplantı gerçekleştirildi.
 
Toplantıda, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafelerin hizmet  vermeye başlaması, konaklama tesislerinin de 15 Haziran'da açılması  kararlaştırıldı.
 
Kaymakam İbrahim Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada  koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin başarıyla sürdürüldüğünü  söyledi.
 
Bugün yapılan toplantıda konaklama tesislerinin açılma tarihinin 15  Haziran olarak belirlendiğini belirten Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Bu karar Kaymakamlık ya da belediye tarafından alınmış zoraki bir  karar değil. İşletme sahiplerinin de mutakabatıyla alınmış bir karar. Hıfzıssıhha  Kuruluna bağlanmış bir karar değil. Ayrıca koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'dan bu  yana haftada bir gün yapılan Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferleri de 1  Haziran tarihinden itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere  haftada 3 güne çıkarıldı. Ancak aşama aşama bu sefer sayılarını çoğaltacağız. 15  Haziran'da konaklama tesislerinin açılmasıyla birlikte feribot seferleri de her  gün olacak."
 
Gültekin, bu kapsamda bazı konularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü  sözlerine ekledi.
 

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Bozcaada corona virüs
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