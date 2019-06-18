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Bozcaada bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 13:52 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 13:52

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada, kuzey ve güney cephelerinde yer alan yel değirmenlerinin yeniden inşa edilmesiyle bin yıllık siluetine tekrar kavuşuyor.


Çanakkale'nin en önemli turizm bölgelerin biri olan, Türkiye'nin  üçüncü büyük adası konumundaki Bozcaada'da bulunan ve uzun süre atıl durumda  kalması nedeniyle yıkılan yel değirmenlerinin yeniden yapılmasına karar verildi.
 
Bozcaada Kaymakamlığınca hazırlanan proje kapsamında eski yerleri  tespit edilen değirmenlerin, adada yaşayanlardan toplanan eski fotoğraflarla  konumları kesinleştirildi, ilgili noktalarda temizlik ve düzleme çalışmaları  yapıldı.
 
Daha sonra güney cephede 4 metre çapında ve 6,5 metre yüksekliğinde 2  değirmenin inşası tamamlandı. Kuzey bölümde yer alacak görsel amaçlı değirmenin  ise inşa çalışmaları sürüyor.
 
Değirmenlerin tamamlanmasının ardından fotoğraf çekmek için gelen çok  sayıda amatör ve profesyonel sanatçı için de yeni bir destinasyon oluşacak. Çok  sayıda fotoğrafçı henüz çevre düzenlemeleri tamamlanmayan bölgede yel  değirmenleriyle Bozcaada'nın eşsiz manzarasını çektikleri fotoğraf kareleriyle  ölümsüzleştiriyor.
 
 
"Adanın önemli bir görselini yeniden ortaya çıkardık"
 
Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  yel değirmenlerinin bin yıllık geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.
 
Değirmenlerin yüzyıllarca kullanıldığını ancak bakımsızlık ve çeşitli  nedenlerle zamana yenik düştüklerini dile getiren Gültekin, şu değerlendirmede  bulundu:
 
"Değirmenler maalesef 50-60 yıl önce bakımsızlıktan yıkılmışlar. Hatta  biz projeye başladığımız zaman birisinin kalıntıları vardı. Projeyi yaptığımız  alanda bilinen 3 değirmen var. 2'sini biz Bozcaada Kaymakamlığı olarak yeniden  aslına uygun restorasyonunu tamamladık. Silueti görünecek hale geldi. Ama bundan  sonra inşallah hemen hemen değirmenin yapımı kadar önemli çevre düzenlemesi ve  ışıklandırmayla süreci tamamlamış olacağız. Değirmenlerimizden biri sadece siluet  anlamında katkı sunacak. Diğer değirmenimizi ise orijinal buğdayı koyduğumuz  zaman un öğütecek şekilde tüm gerekli teçhizatıyla tamamlamış olacağız."
 
 
Gültekin, inşaat çalışmaları başladığı günden itibaren adadakilerin  yapıları merak ettiğini belirterek, "Değirmenler belli bir siluete kavuştuktan  sonra bu merak daha da törpülenerek daha çok ilgi çekecekler. Hali hazırda inşaat  çalışmaları devam ederken bile çok fazla ilgi görüyor. İnşallah çalışmayı  tamamladığımız zaman daha çok ilgi göreceğini bekliyoruz, umuyoruz." dedi.
 
 
"Eski tarihi tekrardan canlandırmışlar"
 
Eskişehir'den Bozcaada'ya gelerek değirmenleri ziyaret eden Erşan  Balcısoy, "Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünde konaklıyoruz. Geyikli'den feribotla  Bozcaada'ya geldik. Feribottan buradaki yel değirmenlerini gördük ve burada  fotoğraf çekmek istedik. Çok güzel olmuş. Bozcaada'ya çok yakışmış. Herkesin  buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Eski tarihi tekrardan canlandırmışlar. Harika  olmuş." dedi.
 
Mersin'den bir haftalık tatil için adaya gelen Aslı Aslantürk de yel  değirmenlerinin tamamlanmasıyla adanın ilk girişteki görselinin daha da anlam  kazanacağını ifade etti.
 

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