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Bozayı mahalleyi talan etti! Panik yarattı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının cadde ve sokaklarda yiyecek araması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'da ise kent merkezine inip çöp konteynerinde yiyecek ararken görülen ayı, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gündüz inen bozayının, bahçelerde gezdikten sonra cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradığını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.