Boyuna ip dolanmış şekilde ölü bulunmuştu! Eşi cezaevine gönderildi!

Olayın ardından Ayşe Tayurak’ın 20 yaşındaki kızı Elif Tuyurak, konuştu. Annesinin babası Adem Tayurak tarafından intihar süsü verilmeye çalışarak, 9 ve 13 yaşındaki kardeşlerinin gözü önünde öldürdüğünü söyleyen Elif Tayurak, “Yaşları 5 ile 20 arasında değişen 7 kardeş kimsesiz bir şekilde ortada kaldık. Anneme ve bize yıllarca zulüm eden katil ve ailesi olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Annemi el birliğiyle öldürdüler” dedi.

“BİR DAHA SAÇLARINI YOLMASIN DİYE ANNEMİN SAÇLARINI KESTİM”

Babasının annesine fiziksel, duygusal ve psikolojik şiddetin her türlüsünü uyguladığını söyleyen Tayurak, “Babamın ve ailesinin anneme yaptığı zulme, çektirdiği acıya kendimi bildim bileli tanık oldum. Bana ve kardeşlerime de şiddet uyguluyordu. Defalarca ütüyle, su ısıtıcısı ile kumanda ile ve eline geçirdiği her şeyle anneme saldırıp kafasını kırdığını, yüzünü tanınmaz hale getirdiğini görüp annemin sessiz çığlığı oldum. Her seferinde annemin saçlarını yoluyordu. Bir daha saçlarını yolmasın diye ben kestim annemin saçlarını” dedi.

“4 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI”

Babasının kardeşine şiddet uyguladığı bir anda annesinin ilk defa babasına tokat attığını söyleyen Elif Tayurak, “Bunun üzerine annemin boğazını sıktı ve ‘seni artık dövmeyeceğim. Seni öldüreceğim’ dedi. Annem de savcılığa başvurarak 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu aldığı 4. karardı” dedi.

“ÖLDÜĞÜ GÜN KARDEŞİMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ”

Olay günü 7 yaşındaki kız kardeşinin doğum günü olduğunu söyleyen Tayurak, “Annem bütün çocuklarını çok severdi ama kız çocuklarının daha çok üstüne titrerdi. Kızlarımın doğum günü benim bayram günüm derdi. Akşamdan her şeyi hazırlamıştı. Pasta yapmıştı, kardeşime hediye almıştı. Arkadaşlarını da çağırırız mutlu olsun diyordu. Birkaç saat sonra intihar edecek biri neden kızının doğum günü için bu kadar hazırlık yapsın” dedi.

“BİR İNSAN OTURARAK NASIL İNTİHAR EDEBİLİR?”

Her sabah annesiyle namaza kalktıklarını ama o sabah uyanamadığı söyleyen Tayurak, “Sabah 7 civarında evimizin banyosunda annemizin cansız bedeniyle uyandık. Boynunda pencere demirine bağlanmış bir ip vardı ama annem oturur vaziyetteydi. Bir insan oturarak nasıl intihar edebilir ki?” dedi.

“ANNEMİN YARDIM ÇIĞLIĞINI KESTİLER”

Hakkında uzaklaştırma kararı olan babasının küçük erkek kardeşlerini, “Evrakları alacağım” diyerek kandırıp eve girdiğini anlatan Tayurak, “Kardeşlerim son 2-3 gündür hep babamla dışarıda yemek yiyordu evde bizimle hiç yemediler. Bize ilaç verip uyuttuğunu düşünüyoruz. Çünkü hiçbir ses duymadık. Gece kardeşlerime kapıyı açtırıp içeri girmiş. Bizi ilaçla uyuttular. Annemin yardım çığlığını engellediler. Şimdi ben o engellenmiş çığlığı tüm insanlığa haykırıyorum” dedi.