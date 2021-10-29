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Böylesi ilk kez gerçekleşti! 'Bakire doğum' yapıldı, 2 yaşında...

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 23:36 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 23:36

ABD’de yayımlanan bir araştırmada Kaliforniya kondorlarının "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreyebildiği açıklandı.


San Diego Hayvanat Bahçesi, 2001 ve 2009 yıllarında yumurtadan çıkan  iki erkek Kaliforniya kondorunun yalnızca anneleri ile genetik bağı bulunduğunu  bildirdi.
 
Yaban arısı, kertenkele ve köpekbalığı gibi bazı türlerin eşeysiz,  partenogenez yoluyla üreyebildiği bilinmekle birlikte, yeni dünya akbabaları  ailesinden gelen kondorun böyle üreyebildiği ilk kez tespit edilmiş oldu.
 
Araştırmada, dişi kuşların bazen erkek bir kuşun yokluğunda  partenogenez yoluyla üreyebildiği, ancak bu durumda dişi kondorların üredikleri  sırada yaşam alanlarında birer erkek kondor bulunduğu belirtildi.
 
Kaliforniya kondorlarının 60 yıla kadar yaşayabildikleri ancak  partenogenez yoluyla dünyaya gelen iki erkek kuşun sağlıksız oldukları, birisinin  2 yaşına ulaşmadan, diğerininse 8 yaşında öldüğü bilgisi verildi.
 
Bilim insanları, doğada nadir görülen partenogenez üremede dişilerin  erkeklerden gelen genetik malzemeye ihtiyaç duymayan yumurtalarla döllenme  gerçekleşmeden üreyebildiğini ifade ediyor.
 

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ABD kondor bakire doğum
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