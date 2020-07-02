Böyle vicdansızlık olamaz! Aracıyla ezdi...

Maltepe’deki Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Olay, Maltepe ’de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane si’nin bahçesinde 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekiler tarafından "Max" adı verilen köpek, yol ortasına uzandığı sırada oradan geçen bir otomobil tarafından ezildi. Köpeği B.O isimli hastane çalışanın otomobiliyle geçtiği sırada fark etmeyerek ezdiği iddia edildi. Köpeğin ezilme anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin yol ortasına uzandığı ve o sırada oradan geçen bir otomobilin üzerinden geçerek ezdiği, otomobilin sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor.

Otomobil ile ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.