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Böyle tedavi görülmedi! Hastaneden çıkarıp toprağa gömdüler

AA/DHA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 19:03 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 19:34

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki kadın, yakınları tarafından hastane yakınında toprağa gömülerek tedavi edilmek istendi.


Henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan Y.K. (23),  yakınları tarafından bulundu.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis  ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde Y.K'yı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin  acil servisine getirdi.
 
Burada doktorların tedavi talebini geri çeviren Y.K'nın yakınları,  hastayı imza karşılığında sedye ile hastaneden çıkardı.
 
Akıma kapılan kişinin yakınları daha sonra ellerinde kazma ve kürek  ile hastanenin yan tarafındaki toprağı kazarak Y.K'yı bir süre toprağa gömüp  tedavi etmek istedi.
 
Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis  ekipleri ile bu kişiler arasında bir süre gerginlik yaşandı.
 
Yaşanan gerginliğin ardından topraktan çıkarılan Y.K, yakınları  tarafından bölgeden götürüldü.

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Diyarbakır elektrik akımı tedavi
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