Böyle ortaya çıktı! Şizofreni hastası genç kıza...

Şizofreni hastası ve yüzde 80 engeli bulunan genç kız aynı sokakta oturdukları kişi tarafından hamile kaldı. Hastaneye götürülen genç kızın hamile olduğu ortaya çıkınca istismarcı hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te meydana geldi. Yüzde 80 engelli olan 28 yaşındaki F.T. tanıştığı B.Ö tarafından cinsel istismara uğradı.

HASTANEDE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde bir sağlık problemi nedeniyle hastaneye götürülen engelli F.T.'nin hamile olduğu tespit edildi. F.T'nin kardeşi ve aynı zamanda vasisi olan A.T, ablasının engelli olduğunu bu nedenle çocuk sahibi olmaması gerektiğini belirterek kürtaj formunu imzaladı.

VASİ KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Geçirdiği operasyon sonrası tecavüz gerekçesiyle B.Ö hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Engelli ablasının cinsel anlamda istismara uğradığını söyleyen F.T, B.Ö.'nün cezalandırılmasını talep etti. İhbar üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

CİNSEL SALDIRIDAN 20 YIL HAPİS İSTENİYOR

Hastanede şizofreni tedavisi gören engelli kızın ifadesi alınamazken B.Ö., gözaltına alındı. F.T.'yi sevdiğini, her şeye rağmen evlenmek istediğini ileri süren genç adam hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan mağdureye karşı birden fazla nitelikli cinsel saldırı, yine aynı mağdureye karşı cinsel amaçlı birden fazla alıkoyma suçlarını işlediği anlatıldı.

Dosyadan edinilen bilgiye göre 'Birden Fazla Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Birden Fazla Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından 20 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

SABAH