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Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

19 Şubat 2018 Pazartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 17:48

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.B, Y.B, İ.B. ve M.E.B. adliyeye sevk edildi.
 
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.B. tutuklandı, Y.B, İ.B. ve M.E.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Boydak ailesi mensubu 7 kişiden S.B, A.B. ve M.B, dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
 
Firari Ş.B, B.B. ve C.F.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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