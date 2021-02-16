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Boyamak için girdiler, kokudan bayıldılar! Kızları haber alamayınca...

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:01 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:04

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda mahsur kalan Cihan ve Safiye Y. çifti, 15 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Oğuzeli'ne bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak, çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı.
 
Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi.
 
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Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle depodan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

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Gaziantep Oğuzeli su deposu
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