Köyortası Mahallesi İskele Caddesi’nde, yol kenarındaki siyah poşete sarılı kutuyu görenler, bomba endişesi yaşayarak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetlerini giyerek, kutunun üzerine fünyeyi yerleştirdi. Fünyeyle gerçekleştirilen patlamanın ardından poşetin içindekinin, boş boya kutusu olduğu anlaşıldı.
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Boya kutusu, bomba korkusu yaşattı!
DHA | 07 Ağustos 2020 Cuma - 17:42 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 17:42