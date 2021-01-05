Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu eleştirilere yanıt verdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, "Boğaziçi bizim göz bebeğimiz. Türkiye'nin en elit, en üst seviye kurumlarından birisi. Bir araştırma üniversitesi ve Türkiye'de en fazla bilime katkı sunan üniversite. Biz de dünyadaki ilk on lider ülkeden biri haline geleceksek Boğaziçi buranın olmazsa olmazı. O yüzden ona gözümüzün bebeği gibi bakmamız lazım." diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması tepkilere yol açtı. Üniversitede protesto gösterileri düzenlenirken, atama siyasetin gündemini de değiştirdi. Prof. Dr. Bulu, katıldığı bir televizyon programında eleştirilere siyasete CHP'de başladığını açıklayarak yanıt verdi. Bulu, "Aslında şimdi söyleyeceklerim birçok insanı şaşırtacak, ben siyasete ODTÜ'de okurken CHP'de başladım. Bunlar da biliniyor ama görünmüyor. Beni hep AK Partili olarak yansıtıyorlar" dedi.

YÖK, Prof. Dr. Bulu'nun akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin yedi yılını atandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamış olduğuna dikkat çekti.

BOUN Rektörü Bulu ise Habertürk yayınında eleştirilere yanıt verdi. Bulu, "Ben siyasete hep bir akademisyen gözlüğü ile bakan biriyim" derken sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında şimdi söyleyeceklerim birçok insanı şaşırtacak, ben siyasete ODTÜ'de okurken CHP'de başladım. Bunlar da biliniyor ama görünmüyor. Beni hep AK Partili olarak yansıtıyorlar."

Boğaziçi'ne rektör ataması siyasetin de gündemine oturdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Bulu'nun son derece yetkin bir kişi olduğunu ifade ederken, atamada hukuki ya da yasal bir sorun olmadığını vurguladı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu atamayla ilgili "YÖK, 12 Eylül'ün sonucu. Bugün de devam ediyor. O zaman da rektör tek kişi tarafından seçiliyordu. Şimdi de öyle atanıyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konuya ilişkin "Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vurdu. Cumhurbaşkanının, partili rektör ataması yanlıştır. Milletvekili aday adayının gidip de bir üniversiteye rektör atanması yanlıştır." ifadelerini kullandı.