Botticelli imzalı tablo 80 milyon dolara satılıyor

İtalyan ressam Sandro Botticelliye ait 550 yıllık portre, ABD nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından 80 milyon dolar a (610 milyon TL) satışa çıkarılıyor. Botticellinin Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

TABLONUN SAHİBİ 1 MİLYON DOLARA ALMIŞ

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 810 bin sterline (7 milyon 878 bin TL) 1982 yılında satın aldığı aktarıldı. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçti.