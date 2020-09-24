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Botticelli imzalı tablo 80 milyon dolara satılıyor

DHA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 20:36 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 20:36

İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 15inci yüzyıla ait Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı tablonun, gelecek yıl ABD'nin New York kentinde 80 milyon dolara satışa sunacak.


İtalyan ressam Sandro Botticelliye ait 550 yıllık portre, ABDnin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından 80 milyon dolara (610 milyon TL) satışa çıkarılıyor. Botticellinin Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.
 
TABLONUN SAHİBİ 1 MİLYON DOLARA ALMIŞ
 
Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 810 bin sterline (7 milyon 878 bin TL) 1982 yılında satın aldığı aktarıldı. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçti.
 

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İtalya Sandro Botticelli Young Man Holding a Roundel
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