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Botoks ölümünde flaş gelişme! 5 kişi hakkında yakalama kararı

DHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 13:31 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 13:50

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'a botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada serbest bırakılan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si yeniden gözaltına alındı.


İstanbul Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz'ın botoks işlemi sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni kanıtlar ortaya çıktı. 5 kişi hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. 
 
İstanbul'un Beylikdüzü'nde botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine giden Kübra Boyraz, işyerinden fenalaşarak çıktı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından ailesi ile yaşadığı eve bırakılan genç kadın, durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere Boyraz hayatını kaybederken, babasının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
 
Olayı inceleme altına alan polis ekipleri genç kadının, botoks işlemi sonrasında öldüğünü tespit etmesi üzerine aralarında pratisyen bir hekimin de bulunduğu 5 kişiyi İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
 
TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR
 
Yeni ulaşılan kanıtlar doğrultusunda cumhuriyet başsavcılığı, 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan çalışanlardan 2'si İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
 

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