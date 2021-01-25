BOTAŞ 268 personel alacak! İşte başvuru şartları!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak. Başvurular 29 Ocak'ta sona erecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı başvuru şartları!

