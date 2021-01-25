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BOTAŞ 268 personel alacak! İşte başvuru şartları!

25 Ocak 2021 Pazartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 9:18

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak. Başvurular 29 Ocak'ta sona erecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı başvuru şartları!


BOTAŞ personel alıyor. BOTAŞ personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. BOTAŞ'a, mühendis, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, büro görevlisi, itfaiye görevlisi, teknisyen alınacak. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı başvuru şartları!
 
BOTAŞ' personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye  görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı  illerde istihdam edilecek.
 
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?   
 
BOTAŞ personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden,  25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.
 
Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu  İŞKUR'un adresinde yayımlandı.
 
 

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