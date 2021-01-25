BOTAŞ 268 personel alacak! İşte başvuru şartları!

BOTAŞ personel alıyor. BOTAŞ personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. BOTAŞ'a, mühendis, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, büro görevlisi, itfaiye görevlisi, teknisyen alınacak. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı başvuru şartları!
BOTAŞ' personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
BOTAŞ personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı.