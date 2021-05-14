Boşanmak istedi, ölümden döndü... Ukraynalı Hanna kendine yeni bir hayat kurdu

‘BOŞANIRSAN ÖLDÜRÜRÜM’

Mesut 7 ay sonra yeniden Kocaeli’ne dönmeye karar verdi. Bu kez çocukları da yanlarına aldılar. Mesut’un bir işi yoktu. Belediyelerden aldıkları yardımlarla geçinmeye çalışıyorlardı. Daha önce Hanna’nın çalışmasına izin vermeyen Mesut bu kez de “Çalış” diye baskı yaptı. Hanna bir kafede garsonluk yapmaya başladı. Ancak Hanna hem dayak hem de Mesut’un kendisine sürekli yalan söylemesi nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Mesut daha önce defalarca “Benden boşanırsan seni öldürürüm” demişti. Hanna Ukrayna’daki annesini aradı, kendisi için uçak bileti almasını istedi. Giderken Mesut’a, annesini görmeye gittiğini söyledi.

ŞEHİR ŞEHİR ONU ARADI

Ukrayna’ya gittiğinde tüm yaşadıklarını ailesine anlattı, Mesut’u da arayarak boşanmak istediğini söyledi. Ölüm tehditlerine başlayan Mesut, Ukrayna’ya gitti. Şehir şehir gezip Hanna’yı arıyor, her gittiği yerden de fotoğraflar gönderiyordu. Hanna gizlice Türkiye’ye gelip boşanma davası açtı. Mahkeme uzaklaştırma kararı da verdi. Hanna duruşmayı beklemeye başladı. Pandemi nedeniyle duruşmalar sürekli ertelenince, Hanna’nın kız kardeşi ve eşi hasret gidermek için İstanbul’a geldi.