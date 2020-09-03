Boşanma oranları artıyor! İlk neden ‘İlgisizlik’

Türkiye’de her geçen gün boşanma oranları artarken, yapılan araştırmalara göre boşanma nedenleri arasında ilk sırada ne maddi kaygılar ne de sadakatsizlik yer alıyor. Çiftlere göre, boşanmak için ilk neden ‘Sorumsuz ve ilgisiz’ davranma olurken, Psikolog Volkan Hoşkan ise sağlıksız ilişkilerin onarılması için en kritik sürecin ilk 10 ay olduğunu söyleyerek çiftlere önemli uyarılarda bulundu.

Dünyada ve Türkiye’de artan boşanma oranları, pandeminin de etkisiyle katlanarak artmaya devam ediyor. TUİK araştırmalarına göre, 2019 yılında boşanma oranlarında yüzde 12’lik bir artış söz konusu olurken, boşanmaların yaklaşık yüzde 40’a yakını ise ilk 5 yıl içerisinde gerçekleşmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önceden yürütmüş olduğu araştırmanın sonucuna göre, boşanmaların birinci nedeni çiftlerin birbirlerine karşı ilgisiz ve sorumsuz davranması. Karşılıklı sevgi ve saygının yeteri kadar gelişememesinin genel olarak ilişkilere ilk 6-10 ay içinde yansıdığını ifade eden Psikolog Volkan Hoşkan, çiftlere tavsiyede bulundu.

“İLK 10 AYLIK SÜRE ÇOK ÖNEMLİ”

Dijital psikolog olarak çok sayıda çifte ilişki danışmanlığı da yapan Hoşkan, ilişkilerde ilk süre eşiğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bir süre sonunda ilişkiye zarar vermeye başlıyor. Bu sürecin ardından sorumsuz, ilgisiz davranışlara ek olarak, saygısız, alıngan ve soğuk tavırlarda eklenince çiftler arasında iletişimsizlik kaçınılmaz hale geliyor. Bu durum, Evli iki insanın boşanma sürecinin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz aynı evde iki farklı hayat yaşayan, iki yabancıya dönüşmesine zemin hazırlıyor. Maalesef bu boyutta artık ilişkinin çıkmaza girmesi ve bireylerin kendilerini koruma güdüsüyle, tamamen bencil, çıkarcı birer karaktere dönüştürmesi sonucu, boşanma veya (mutsuz, umutsuz) bir evlilik 2-3 yıl içinde kaçınılmaz hale geliyor. Sağlıksız ilişkilerin tedavi sürecinde ilk 10 aylık süre, evlilik terapisi için çok önemli ve çoğu zaman büyük başarılar getirmektedir”

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