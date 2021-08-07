Gazetevatan.com » Magazin » Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini'den flaş paylaşım!
Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini'den flaş paylaşım!
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma aşamasındayken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etti. Yelliler'in açıklamasının ardından ünlü şarkıcı da sessizliğini bozdu.
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.