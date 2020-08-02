Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini darbetti

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Yavuz, boşanma aşamasında olan eşi Sevgi Yavuz'un kaldığı annesinin evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Yavuz eşi Sevgi Yavuz ile kayınvalidesi Dürdane D.'yi darbetti. Ali Yavuz ardından eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Sevgi Yavuz vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, Ali Yavuz ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevgi Yavuz ve annesi Dürdane D., Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sevgi Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Damadı tarafından darbedilen Dürdane D.'nin ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan Ali Yavuz ise polis ekiplerince olayda kullandığı öne sürülen silahla yakalanarak gözaltına alındı.