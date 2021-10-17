17 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı!

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) |  17 Ekim 2021 Pazar - 21:31 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 21:31

İzmit'te Aynur Ç. (50) boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç. tarafından çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklandı. Ağır yaralanan Aynur Ç. tedavi altına alınırken, kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Suat Ç. gözaltına alındı.


Olay saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park içerisindeki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç.nin yanına boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. geldi. Mutfakta yaşanan tartışma sırasında Suat Ç., eline geçirdiği bıçakla Aynur Ç.yi yaraladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Aynur Ç.nin çığlıklarını duyan kafe çalışanları, Suat Ç.yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Aynur Ç., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Suat Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

ETİKETLER

İzmit boşanma aşaması tedavi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.