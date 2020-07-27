Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sümeyye Ateş, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı İsmet Ateş ile boşanma kararı aldı. Annesi Şule Bilgin ile yaşayan Sümeyye Ateş, annesini de yanına alıp, eşyalarını almak için evine gitti. Burada İsmet Ateş, kendisinden boşanmak isteyen Sümeyye Ateş ve kayınvalidesi Şule Bilgin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet Ateş, tüfekle kayınvalidesi ve eşine ateş açtı.

YAKALANDI