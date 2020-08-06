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Boşandığı gün eski eşini öldüren Tatarka, tutuklandı

DHA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 1:53 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 1:53

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, eşi Yonca Demiri (27) boşandığı gün tabancayla vurarak öldüren Sercan Tatarka (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yonca Demir ise Edremitte toprağa verildi.


Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami önünde meydana gelen olayda Yonca Demir ile boşandığı eşi arasında iddiaya göre çiftin 2 çocuğunun velayeti nedeniyle tartışma yaşandı. Sercan Tatarkanın verdiği ifadede aldatıldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tatarka kamyonetten aldığı tabancayla Yonca Demiri öldürdü. Olay yerinden kamyonetle uzaklaşarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Tatarka, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevine gönderildi.
 
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Demirin cenazesi ise Edremit İbrahimce Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

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