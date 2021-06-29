Boşanan erkeklerde ölüm riski daha yüksek!

Evlilik kurumunun “sosyal yaşamın bir parçası ve bireylerin uyum sağlamasının gerektiği bir birliktelik” olduğunu belirten uzmanlar, evlilikte eş desteği ve eşler arasında sağlıklı iletişim artıkça evlilik doyumunun artacağını ve fizik sağlığın daha iyi olabileceğine dikkat çekiyor.

2020 yılı istatistiklerine bakıldığında boşanmaların %35.3’ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleştiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, özellikle boşanan ya da eşini kaybeden erkeklerde riskinin saha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Psikolog Gülçin Şenyuva mutlu evliliğin sağlanması için gereken faktörlere dikkat çekerek çiftlerin yapması gerekenlere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

EVLİLİK, UYUMUN GEREKTİĞİ BİR BİRLİKTELİK

İnsanın sosyal bir canlı olduğunu ifade eden Gülçin Şenyuva, “Evlilik kurumu sosyal yaşamın bir parçasıdır ve bireylerin uyum sağlamasının gerektiği bir birlikteliktir. Evlilikte bireylerin ruhsal, duygusal, cinsel ve sosyal ilişkileri içeren uyumun gerekliliği yadsınamaz. Bu uyum eşlerin fiziksel ve ruhsal sağlık larının temelini oluşturan önemli etkenler arasında yer almaktadır.” dedi.

EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK DOYUMU VE EVLİİLİKTE MUTLULUK KAVRAMLARINI KAPSAR

“Evlilikte mutluluk; bireyin ilişkisindeki doyum hissini ifade etmektedir” diyen Şenyuva, “Bireylerin evlilik hakkındaki duygularını içermektedir. Evlilik doyumu ise; evliliğin devam edip etmemesine yönelik önemli bir göstergedir ancak tek gösterge değildir. Evlilik uyumu; evlilik doyumu ve evlilikte mutluluk kavramlarının bütününü kapsamaktadır.” diye konuştu.

SAĞLIKLI İLİŞKİNİN TANIMI VAR MI?

Sağlıklı ilişkide eşler arasında yapıcı iletişim becerilerinin ve değer duygularının bulunduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, “Sağlıklı ilişki, eşlerin birlikte problem çözebildikleri, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabildiği, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulan, eşlerin fiziksel ve sosyal çevrelerinin uyum sağlayarak ilişki kurabildikleri, eşlerin çevresel kaynaklarını kullanabildikleri, eşlerin değişen yaşam koşullarına birlikte uyum sağlayabildikleri ilişki tanımıdır.” diye konuştu.

BOŞANAN ERKEKLERDE ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK!

Gülçin Şenyuva, ‘2020 yılı istatistiklerine bakıldığında boşanmaların %35.3’ü evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 20.7’si ise evliliğin 6-10’ncu yılları içinde gerçekleştiği görülüyor’ dedi ve yapılan bazı çalışmalara dikkat çekti:

“Boşanan ya da eşini kaybeden erkeklerde ortalama ölüm yaşı, genel popülasyondan çok daha düşük ve ölüm oranı evlilere göre 2-3 kat daha yüksek; evli ve mutsuz kadınlarda depresyon oranları 8-25 kat yüksek olduğu tespit edilmiştir. Evlilikte eşlerin ihtiyaç durumunda destek sağlamaları, iletişim kurabilmeleri yalnızlık duyguları ve depresif belirtiler gösterme olasılığını azaltmaktadır. Bu doğrultuda şu soru akla gelmektedir. Evlilik ile ruhsal veya fiziksel sağlık arasında bir bağ var mıdır? Evlilikte eş desteği, eşler arasında sağlıklı iletişim artıkça evlilik doyumunun artacağı ve fizik sağlığın daha iyi olabileceği söylenebilir.” diye konuştu.

Şenyuva, “Peki bu bağlamda mutlu çift var mıdır? Mutlu çift; ortaya çıkan sorunların eşlerin birinden dolayı değil, eşler arasındaki ilişkiden kaynaklandığını düşünebilen; birbirlerini değil, sorunu karşılarına alabilen, problemleri çözmeye yönelik birlikte hareket edebilen, problemleri çözülebilir olarak görebilen çiftlerdir.” dedi.

BEN’LERİ KORUYARAK BİZ OLABİLMEK GEREKİYOR

Gülçin Şenyuva, evlilikte sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazlarını ise şöyle özetledi:

“İyi bir iletişim, birlikte sorun çözebilme becerisi, ortak hedefler oluşturabilmek, güven duygusu verebilmek, tutarlı davranmak, birlikte olduğum kişiyi sevebilmek, rutinin içinde birlikte mutlu olabilmek ve “ben” leri koruyarak “biz” olabilmektedir.”

BU İŞARETLER MUTSUZ EVLİLİĞİN HABERCİSİ!

Evlilikte sorunların geldiğine yönelik bazı kritik işaretler bulunduğunu da kaydeden Şenyuva, “Bireyin eşinin verdiklerine değil, vermediklerine odaklanması; olumsuzluklar konusunda eşini suçlaması; eşimden farklı olarak eşinizle aynı cinsten birinin “beni daha iyi dinliyor veya anlıyor” denilmesi; “eşim iyi bir anne/baba ancak iyi bir eş değil” diye düşünmeye başlanılması; “her şeyi denedim ama hiçbir işe yaramıyor” diye yargılayıcı cümleler kurulması evliliği mutsuz evliliğe götüren ayak sesleridir.”uyarısında bulundu.

EVLİLİK, BİRLİKTELİĞİN TEK BAŞINALIĞA ZAFERİDİR