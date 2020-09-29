Boşanan çiftlerden hangisi çocuk için AGİ alabilir? Asgari Geçim İndirimi'ndeki çıkmaz!

Milyonlarca asgari ücretlinin Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ile ilgili merak ettiği soruların başında kimin, ne kadar AGİ alacağıdır. AGİ’den kimin ne kadar yararlanacağı medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Ancak AGİ ile ilgili kafa karıştıran soruların bir diğeri ise 'Boşanan anne ve babadan hangisi çocuk için AGİ alır?' sorusudur. Çoğu kez ayrılan eşler arasında yaşanan asgari geçim indirimindeki çıkmaz sosyal güvenlik uzmanlarına sorulan konuların başında geliyor. Peki, Boşanan çiftlerden hangisi çocuk için AGİ alabilir? İşte Asgari geçim indirimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'den sigortalı olan tüm çalışanlar faydalanıyor. Ödenecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı medeni hal ve çocuk sayısına göre de değişiyor. Çalışanların maaşına ek olarak ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da kimin ne kadar yararlanacağı medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre artıyor. AGİ hakkında kafa kurcalayan soruların başında da boşanan çiftlerden hangisinin çocuk için AGİ alacağı konusudur. Peki, Boşanan anne ve babadan hangisi çocuk için AGİ alır? İşte AGİ ile ilgili detaylar...

AGİ TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari geçim indirimi (AGİ), 2008 yılında uygulamaya konuldu. Daha önce AGİ yerine vergi iadesi uygulaması bulunuyordu. Bu uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte AGİ çalışanların maaşına ek olarak ödenmeye başlandı. AGİ’den kimin ne kadar yararlanacağı da bazı kurallara bağlandı. AGİ’den kimin ne kadar yararlanacağı medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Ancak, pek çok kişi AGİ uygulaması ile ilgili zaman zaman tereddütler yaşanabiliyor. AGİ ile ilgili kafa karışıklığına neden olan konularda da, Hazine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan özelgeler ile açıklık getiriliyor.

BOŞANAN ÇİFTLERDEN HANGİSİ ÇOCUK İÇİN AGİ ALABİLİR?

AGİ, çalışan işçi ve memurların ücret ve maaşları için ödedikleri verginin bir kısmının geri verilmesi anlamına geliyor. Çalışanlar için, asgari ücrete karşılık gelen kazanca ödenen birinci dilimdeki verginin yarısı oranında AGİ uygulanıyor. AGİ de diğer önemli noktalar da çalışmayan eş için yüzde 10, ilk iki çocuğun her biri için yüzde 7.5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında AGİ hesaplanması. Çalışanın maaşına katkıda bulunacak asgari geçim indirimi uygulanabilmesi için çocuğun mükellefle birlikte oturması ve 18 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Çocuk veya çocukları 25 yaşını doldurana kadar,i anne veya baba AGİ’den yararlanabiliyor. Çocuklar için uygulanan AGİ’den anne ya da babadan sadece biri yararlanabiliyor. İki eş aynı anda aynı çocuklar için AGİ’den yararlanamaz. Boşanan anne ve babadan hangisi çocuk için AGİ alır? Habertürk Sosyal Güvenlik Uzmanı Ahmet Kıvanç konuyu köşesinde yer verdi.

GEÇİCİ VELAYETİ ALAN EBEVEYN AGİ ALABİLİR Mİ?

Mahkeme kararıyla çocuğunun geçici velayetini alan, sosyal güvenlik yönünden çocuk kendisine bağlı olan, bakımını da kendisi karşılayan baba, AGİ’den boşanma sürecinde olduğu eşinin faydalandığını belirterek, böyle bir durumda AGİ’den hangi tarafın yararlanabileceği hususunda görüş talep etti. Yayımlanan özelgede, boşanmış olan eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda çocuklar için asgari geçim indiriminden, öncelikle çocukların velayetine sahip olan ve sosyal güvenlik yönünden çocukların tabi olduğu eşin faydalanması gerektiği belirtildi. Geçici velayeti alan ebeveynin sosyal güvenlik yönünden de kendisine tabi olan çocuğu için AGİ’den yararlanacağı kaydedildi.

VELAYET ÇALIŞMAYAN BABADA İSE ANNE AGİ’DEN YARARLANABİLİR Mİ?

Bir anne, velayeti babalarında olan boşandığı eşinden üç çocuğu olduğunu, babanın sosyal güvencesinin bulunmadığını, babayla ikamet eden çocukların ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirterek, çocuklardan dolayı AGİ’den yararlanıp yararlanamayacağını sordu. Özelgede, boşanmış olan eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda çocuklar için asgari geçim indiriminden; öncelikle, çocukların velayetine sahip olan ve sosyal güvenlik yönünden çocukların tabi olduğu eşin faydalanması gerektiği, ancak bu eşin çalışmadığı durumlarda, çocuklar için nafaka ödüyor olması kaydıyla diğer eşin AGİ’den faydalanmasının mümkün olduğu belirtildi. Ancak, velayeti babalarında bulunan ve nafaka ödemesi yapmayan annenin çocukları için AGİ’den yararlanamayacağı vurgulandı.

EŞİN ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN OLAN VE VELAYETİNE SAHİP OLUNAN ÇOCUKTA DURUM NE?

Bir başka özelgede ise çalışmayan karısının eski eşinden 3 çocuğu bulunduğunu belirten bir koca, eşinin eski eşinin vefat etmesi sebebiyle çocuklara ölüm aylığı bağlandığını, çocukların geçim giderlerini kendisinin karşıladığını ve birlikte oturduğunu belirterek, bu çocuklardan dolayı AGİ’den yararlanıp yararlanamayacağını sordu. Yayımlanan özelgede, “Eşinizin vefat eden eski eşinden olan çocukları ile birlikte oturmanız ve geçim giderlerinin tarafınızca karşılanması kaydıyla söz konusu 3 çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır” denildi.

KORUYUCU AİLE AGİ’DEN YARARLANABİLİR Mİ?

Devlet korumasındaki çocuklar için koruyucu aile olan bir kişinin talebi üzerine yayımlanan özelgede, koruyucu ailelere devlet tarafından ödemeler yapıldığına dikkat çekilerek, eğitim sağlık gibi mutat giderleri devlet tarafından karşılanan koruyucu ailenin bu çocuklar dolayısıyla AGİ’den yararlanamayacağı ifade edildi. Özelgede, evlat edinilen çocuklar ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar için ise yararlanılabileceği kaydedildi.

BOŞANMAYI BİR AY İÇİNDE BİLDİRMEK GEREKiYOR

Ücret geliri elde edenlerin medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumunu Aile Durumu Bildirimi formu ile işverenlerine bildirmeleri gerekir. Evlenme, boşanma, ölüm, doğum gibi durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişiklikler işverene bir ay içinde bildirilmeli. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibarıyla uygulanır. (Habertürk)