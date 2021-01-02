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Boş yolda aracıyla takla attı! Burnu bile kanamadı

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 23:42

Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda ilerleyen otomobil kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Aracın sürücüsü Ercan B. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza saat 22.30 sıralarında Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ercan B. idaresindeki 34 AZZ 99 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş yolda önce kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Sürücü Ercan B. otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıkarken kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. 

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Bağcılar sokağa çıkma kısıtlaması otomobil
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