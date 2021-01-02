Kaza saat 22.30 sıralarında Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ercan B. idaresindeki 34 AZZ 99 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş yolda önce kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Sürücü Ercan B. otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıkarken kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
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- Boş yolda aracıyla takla attı! Burnu bile kanamadı
Boş yolda aracıyla takla attı! Burnu bile kanamadı
DHA | 02 Ocak 2021 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 23:42