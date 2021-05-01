Boş yolda akılalmaz kaza! Şok geçirdi, takla atıp...

Esenyurt'ta bir sürücü boş yolda ilerlerken park halindeki başka bir otomobile çarpıp otomobiliyle, takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 17.00'de Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BHP 146 plakalı otomobil sürücüsü, park halinde duran ve içinde 3 yaşındaki oğluyla beraber olan Erdem Özilmen'in 34 UR 8900 plakalı otomobiline çarpıp takla attı. Kaza sonrası takla atan otomobil sürücüsü yara almadan otomobil içinden çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında takla atmış halde duran otomobil çevrede bulunanlar tarafından yol kenarına itildi.

Oğluyla birlikte park halinde otomobilin içinde kaza şokunu yaşayan Erdem Özilmen, "Aracım park halindeydi çocuğumla birlikte ekmek almaya geldik. Karşı yönden geldiğini gördüm ama kaçacak pozisyonum yoktu. Gelip sağ taraftan vurdu ve takla attı. Bir anlık olaydı, aracın içinde 3 yaşında oğlum da vardı. Durumumuz iyi, ambulans hemen geldi. Çocuk hafiften dilini ısırmış başka önemli bir şey yok." dedi.