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Boru hattı delindi, ham petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

DHA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 15:27 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 15:27

Şanlıurfa'da petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi, kazara petrol borusunu deldi. Ham petrol, delinen boru hattından metrelerce yükseğe fışkırınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.


Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi.
 
 
Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.
 
 
Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı.
 
 
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.
 
 
Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı. 

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