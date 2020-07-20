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Borsada endeksten sıfır atılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:07 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 16:07

Borsa İstanbul`da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin tüm hazırlıklar ve üye provaları bugün itibarıyla tamamlandı.


"BIST Pay Endekslerinden İki  Sıfır Atılması Projesi" kapsamında tüm hazırlıklar ve üye provaları tamamladı.  VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik  yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27  Temmuz'da devreye alınacak.
 
Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında 24 Temmuz  Cuma günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal zamanı olan 27 Temmuz  Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek.
 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı  düzenlenmeyecek. Aynı gün Endekslere Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon  Sözleşmelerinde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler ile  aktive olmamış Şarta Bağlı (SAR) emirler VIOP_GUNSONU işlem günü bölümünde iptal  edilecek.
 
Canlıya geçiş öncesinde testlere devam edilebilmesi amacıyla prova  ortamı 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde açık olacak.
 

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