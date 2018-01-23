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Borsa tarihi rekorunu yeniledi!

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 15:50 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 16:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.526 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini az önce gördü.


BIST 100 endeksi 118.674,66 puanla tüm zamanların en  yüksek seviyesini gördü. 
 
Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm  zamanların en yüksek seviyesi olan 118.674,66 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi,  saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 118.500 puan  seviyelerinde dengelendi.
 
Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve "Zeytin Dalı  Harekatı"na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların  pozitif bir seyir izlediğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş  eğilimini devam ettirdiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin dolar  bazında halen göreceli olarak ucuz olduğunu kaydetti.
 
Analistler, dolar bazlı tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunan BIST 100  endeksinin bugün cari kurla 31.300 seviyelerinde seyrettiğine dikkati çekerek,  küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi  durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

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